Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии

В Швейцарии в городе Шаффхаузен мужчина с бензопилой ранил пятерых прохожих, двое из которых получили тяжелые травмы, передает телеканал Sky News.
Полиция оцепила центральную часть города, где, предположительно, скрывается злоумышленник. В поисковой операции задействован вертолет.
Полиция пока не подтвердила, что нападавший был вооружен бензопилой. Личность нападавшего и мотивы нападения пока не известны.
10 марта сообщалось, что в кафе в швейцарском Базеле в результате стрельбы погибли два человека, еще один человек ранен.
В прошлом году в результате нападения неизвестного с бензопилой в торговом центре Европа в Минске погибла одна девушкаю
Источник: korrespondent.net