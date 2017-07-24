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24. 07. 2017

Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии

В Швейцарии в городе Шаффхаузен мужчина с бензопилой ранил пятерых прохожих, двое из которых получили тяжелые травмы, передает телеканал Sky News.

Полиция оцепила центральную часть города, где, предположительно, скрывается злоумышленник. В поисковой операции задействован вертолет.

Полиция пока не подтвердила, что нападавший был вооружен бензопилой. Личность нападавшего и мотивы нападения пока не известны.

10 марта сообщалось, что в кафе в швейцарском Базеле в результате стрельбы погибли два человека, еще один человек ранен.

В прошлом году в результате нападения неизвестного с бензопилой в торговом центре Европа в Минске погибла одна девушкаю

Источник: korrespondent.net
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