Неизвестный с бензопилой напал на прохожих в Швейцарии

В Швейцарии в городе Шаффхаузен мужчина с бензопилой ранил пятерых прохожих, двое из которых получили тяжелые травмы, передает телеканал Sky News.

Полиция оцепила центральную часть города, где, предположительно, скрывается злоумышленник. В поисковой операции задействован вертолет.

Полиция пока не подтвердила, что нападавший был вооружен бензопилой. Личность нападавшего и мотивы нападения пока не известны.

10 марта сообщалось, что в кафе в швейцарском Базеле в результате стрельбы погибли два человека, еще один человек ранен.

В прошлом году в результате нападения неизвестного с бензопилой в торговом центре Европа в Минске погибла одна девушкаю

Источник: korrespondent.net