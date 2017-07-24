Воду в Авдеевку обещают вернуть завтра

Ремонтные бригады восстановили линии электропередач, питающие Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин на своей странице в Facebook в понедельник, 24 июля.

"Ремонтные бригады станции прибудут туда позже. Соответственно, подачу на Авдеевку ожидаем уже утром, а полное восстановление водоснабжения – завтра ближе к вечеру", – написал Малыхин.

По его слова, до полного водоснабжения в Авдеевке завтра будут пользоваться запасами резервуара чистой воды.

Напомним, вечером 22 июля Донецкая фильтровальная станция была обесточена и прекратила работу. В результате была остановлена подача воды в города: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватую, поселки: Верхнеторецкое, Красный Партизан, села: Васильевка и Крутая Балка.

Источник: korrespondent.net