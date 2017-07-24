В Ашхабаде убрали позолоченный памятник Туркменбаши

В Туркменистане демонтировали позолоченный памятник первому президенту страны Сапармурату Ниязову (Туркменбаши), сообщает в понедельник, 24 июля, агентство Интерфакс.

Памятник располагался в Ашхабаде на проспекте Махтумкули, который проходит по центру столицы перед зданием МВД страны. Скульптура изображала сидящего в кресле Туркменбаши в генеральском мундире.

Территория вокруг здания МВД и памятника более месяца назад была огорожена строительным забором в связи с реконструкцией тротуаров. Когда после окончания реконструкции ограждения были убраны, памятника перед зданием МВД не оказалось.

Это уже не первый демонтированный памятник Туркменбаши в Ашхабаде. Ранее, в 2011 году из центральной части города была перенесена на его южную окраину знаменитая позолоченная статуя Сапармурата Ниязова, которая вращалась вслед за солнцем.

Сапармурат Ниязов был первым президентом Туркменистана, ставшим независимым государством после распада СССР в 1990 году. Он занимал пост с 1990 года по декабрь 2006 года, вплоть до своей смерти. С 1999 года Сапармурат Туркменбаши получил официальный титул - пожизненный президент.

Как сообщалось, в мае текущего года в Киеве снесли последний памятник Ленину. После этого глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Киеве началось создание Музея монументальной пропаганды СССР. Его обещают открыть в ноябре 2017 года.

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Источник: korrespondent.net