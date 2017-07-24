Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2017, понедельник, 17:03
+23°C
Завтра +26°C
+23°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
24. 07. 2017

В Ашхабаде убрали позолоченный памятник Туркменбаши

В Туркменистане демонтировали позолоченный памятник первому президенту страны Сапармурату Ниязову (Туркменбаши), сообщает в понедельник, 24 июля, агентство Интерфакс.

Памятник располагался в Ашхабаде на проспекте Махтумкули, который проходит по центру столицы перед зданием МВД страны. Скульптура изображала сидящего в кресле Туркменбаши в генеральском мундире.

Территория вокруг здания МВД и памятника более месяца назад была огорожена строительным забором в связи с реконструкцией тротуаров. Когда после окончания реконструкции ограждения были убраны, памятника перед зданием МВД не оказалось.

Это уже не первый демонтированный памятник Туркменбаши в Ашхабаде. Ранее, в 2011 году из центральной части города была перенесена на его южную окраину знаменитая позолоченная статуя Сапармурата Ниязова, которая вращалась вслед за солнцем.

Сапармурат Ниязов был первым президентом Туркменистана, ставшим независимым государством после распада СССР в 1990 году. Он занимал пост с 1990 года по декабрь 2006 года, вплоть до своей смерти. С 1999 года Сапармурат Туркменбаши получил официальный титул - пожизненный президент.

Как сообщалось, в мае текущего года в Киеве снесли последний памятник Ленину. После этого глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Киеве началось создание Музея монументальной пропаганды СССР. Его обещают открыть в ноябре 2017 года. 

На Запорожье Ленина превратили в Пилипа Орлика

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.