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24. 07. 2017

Субсидии на новый отопительный сезон продлят автоматически

Субсидии на новый отопительный сезон гражданам, которые их получали, будут переназначены автоматически, без повторного обращения. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на директора департамента социальной помощи Минсоцполитики Виталия Музыченко. 

"Те граждане, которые получали субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом отопительном сезоне, автоматически получают переназначение государственной поддержки. Соответственно, им не нужно будет снова идти в органы соцзащиты для ее оформления", - цитирует чиновника пресс-служба.

Исключение составляют граждане, которые арендуют жилье. Им чиновника по окончании срока получения прошлой субсидии необходимо снвоа обратиться в органы социальной защиты населения.

Кроме того, Музыченко рассказал действиях для граждан со значительной суммой просроченной более двух месяцев задолженности за потребленные коммунальные услуги, которые хотят получать субсидии. Такие лица должны обратиться к компаниям, предоставляющим эти услуги, с просьбой о реструктуризации долга на взаимовыгодных условиях.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял решение создать до конца 2017 года единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно решению, такой реестр заработает с начала 2018 года.

Источник: korrespondent.net
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