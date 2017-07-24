Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2017, понедельник, 17:05
+23°C
Завтра +26°C
+23°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
24. 07. 2017

В Винницкой области при взрыве гранаты погиб участник АТО

В Винницкой области в результате взрыва гранаты погиб участник АТО. Трагедия произошла в пгт Погребище в понедельник, 24 июля, сообщили в областной полиции.

По предварительным данным, граната РГД-5 взорвалась в частном доме из-за неосторожного с ней обращения. В результате погиб 48-летний хозяин дома. Изъятые с места происшествия металлические обломки направлены на экспертизу.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождения взрывоопасного предмета, возбуждено уголовное дело.

Недавно в селе Угринов Ивано-Франковской области мужчина во время застолья решил показать односельчанину ручную гранату – от взрыва гость получил ранение и скончался.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.