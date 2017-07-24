В Винницкой области при взрыве гранаты погиб участник АТО

В Винницкой области в результате взрыва гранаты погиб участник АТО. Трагедия произошла в пгт Погребище в понедельник, 24 июля, сообщили в областной полиции.

По предварительным данным, граната РГД-5 взорвалась в частном доме из-за неосторожного с ней обращения. В результате погиб 48-летний хозяин дома. Изъятые с места происшествия металлические обломки направлены на экспертизу.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождения взрывоопасного предмета, возбуждено уголовное дело.

Недавно в селе Угринов Ивано-Франковской области мужчина во время застолья решил показать односельчанину ручную гранату – от взрыва гость получил ранение и скончался.

Источник: korrespondent.net