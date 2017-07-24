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24. 07. 2017

У абитуриентов два дня на исправление некорректных данных – МОН

Абитуриентам, поступающим в украинские высшие учебные заведения, необходимо до 26 июля проверить в электронных кабинетах статус поданных заявлений и корректность отраженных в них данных. Теперь это можно сделать и в смартфонах, и планшетах с помощью мобильного приложения ЕГЭБО "Личный электронный кабинет абитуриента" - этот сервис доступен с 22 июля, сообщает пресс-служба Министерства образования.

В Минобразования подчеркнули, что в случае выявления некорректных данных поступающим необходимо оперативно написать об этом по электронной почте, указав полностью ФИО, номер сертификата ВНО, серию и номер аттестата, краткое описание проблемы, контактный телефон, а также по возможности добавить снимки экрана (скриншот).

Также в министерстве напомнили, что регистрация электронных кабинетов завершается 25 июля в 18.00, а подача заявлений - 26 июля в 18.00.

Ранее сообщалось, что прием заявлений и документов для поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов продлится до 20 июля, для поступающих только на основе сертификатов ВНО - до 26 июля.

Творческие конкурсы будут проводить с 17 до 26 июля, вступительные экзамены - с 21 до 26 июля, собеседования - с 21 до 23 июля включительно.

Ранее Корреспондент.net сообщил, что из-за вируса Petya A  пострадала база поступающих в ВУЗы.

Источник: korrespondent.net
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