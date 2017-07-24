В Минсоцполитики озвучили число переселенцев

По состоянию на 24 июля в Украине было учтено 1 580 646 переселенцев или 1 270 372 семьи переселенцев из Донбасса и Крыма.

Такие данные озвучило Минсоцполитики со ссылкой на полученную информацию от структурных подразделений социальной защиты населения в местных администрациях.

Сообщается, что власти Украины оказали финансовую помощь переселенца на сумму более 1,65 млрд гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, по состоянию на 3 апреля в Украине было учтено 1,59 млн переселенцев или 1,3 млн семей из Крыма и Донбасса.

В свою очередь замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявлял, что реальных переселенцев в Украине порядка 900 тысяч.

В Украине за год насчитали 239 тысяч беженцев

Источник: korrespondent.net