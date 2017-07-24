Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2017, понедельник, 18:32
+23°C
Завтра +26°C
+23°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
24. 07. 2017

В Минсоцполитики озвучили число переселенцев

По состоянию на 24 июля в Украине было учтено 1 580 646 переселенцев или 1 270 372 семьи переселенцев из Донбасса и Крыма.

Такие данные озвучило Минсоцполитики со ссылкой на полученную информацию от структурных подразделений социальной защиты населения в местных администрациях.

Сообщается, что власти Украины оказали финансовую помощь переселенца на сумму более 1,65 млрд гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, по состоянию на 3 апреля в Украине было учтено 1,59 млн переселенцев или 1,3 млн семей из Крыма и Донбасса.

В свою очередь замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявлял, что реальных переселенцев в Украине порядка 900 тысяч.

В Украине за год насчитали 239 тысяч беженцев

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.