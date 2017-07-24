В Италии задержали грабителей в масках Трампа

В Италии задержали двух грабителей, совершавших налеты на банкоматы в масках президента США Дональда Трампа, передает La Stampa.

Задержанными оказались два брата из северной провинции Пьемонт – Витторио и Иван Лафоре.

Правоохранители подозревают, что братья ограбили несколько десятков банкоматов и украли не менее 100 тысяч евро.

Установлены, что братья Лафоре передвигались на одном и том же автомобиле Mercedes черного цвета и действовали по одинаковой схеме. В частности, они использовали устройство, напоминающее лопату с переключателем на конце черенка. Один конец устройства со взрывчаткой вставлялся в банкомат, после чего контакты замыкались, и происходил взрыв.

Полиция задержала грабителей во время последней попытки ограбления, когда они успели привести свое устройство в действие.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в селе Покотиловка Харьковской области трое мужчин взорвали банкомат и похитили 45 тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net