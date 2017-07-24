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24. 07. 2017

Экс-мэра Славянска Штепу оставили под стражей

В Харькове суд продлил содержание под стражей экс-мэра Славянска Нели Штепы до 21 сентября. Соответствующее решение принял Ленинский райсуд Харькова по ходатайству прокуратуры в понедельник, 24 июля.

Во время сегодняшнего заседания Штепе дважды вызывали медиков, сообщает Depo.Харків.

Согласно решению суда, Штепа будет в Харьковского СИЗО до 21 сентября 2017 года.

Следующее судебное заседание по делу бывшего мэра Славянска назначено на 14.00 среды, 9 августа.

Ранее дело Штепы, которая обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности террористической группы, передали из Коминтерновского в Ленинский райсуд Харькова.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. 

Источник: korrespondent.net
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Украина
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