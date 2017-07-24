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24. 07. 2017

На Николаевщине в ДТП погибла прокурор

В Николаевской области в результате аварии погибла прокурор Кировоградской прокуратуры Татьяна Чеботарева. Авария произошла на трассе М-13 "Кировоград – Платоново" 22 июля, сообщили в областной полиции.

По предварительным данным, автомобиль Chery Tiggo наехал на выбоину, съехал в кювет и врезался в дерево.

На месте происшествия погибла 41летняя пассажирка авто. Также пострадали водитель, еще один пассажир и двое детей. Их с травмами различной степени тяжести доставили в Величковскую больницу.

Cмотрите фотогалерею: На Николаевщине в ДТП погибла прокурор

Напомним, утром 22 июля в Николаеве в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли три человека.

Источник: korrespondent.net
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