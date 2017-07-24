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24. 07. 2017

В Австрии загорелось пассажирское судно

В австрийской долине Вахау на Дунае загорелось пассажирское судно, в результате пожара пострадали восемь человек. Как сообщает ORF, судно A-Rosa Riva загорелось днем в понедельник, 24 июля.

На борту судна находились 150 пассажиров и 39 членов экипажа, которые были эвакуированы.

По крайней мере, восемь человек получили ранения и пострадали из-за отравления угарным газом различной степени тяжести. Двое пострадавших были доставлены в больницу спасательным вертолетом.

На место пожара прибыли 17 бригад пожарных. Им не удалось вовремя потушить пламя, поэтому несколько кают сгорели. Чтобы потушить пламя в нижней части судна, пожарным пришлось пробить перекрытия.

По информации Красного Креста, на месте инцидента работали два аварийных вертолета, а также 13 машин скорой помощи.

Напомним, 5 июля загорелось грузовое судно, которое находилось  в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта.

Источник: korrespondent.net
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