В Австрии загорелось пассажирское судно

В австрийской долине Вахау на Дунае загорелось пассажирское судно, в результате пожара пострадали восемь человек. Как сообщает ORF, судно A-Rosa Riva загорелось днем в понедельник, 24 июля.

На борту судна находились 150 пассажиров и 39 членов экипажа, которые были эвакуированы.

По крайней мере, восемь человек получили ранения и пострадали из-за отравления угарным газом различной степени тяжести. Двое пострадавших были доставлены в больницу спасательным вертолетом.

На место пожара прибыли 17 бригад пожарных. Им не удалось вовремя потушить пламя, поэтому несколько кают сгорели. Чтобы потушить пламя в нижней части судна, пожарным пришлось пробить перекрытия.

По информации Красного Креста, на месте инцидента работали два аварийных вертолета, а также 13 машин скорой помощи.

Напомним, 5 июля загорелось грузовое судно, которое находилось в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта.

Источник: korrespondent.net