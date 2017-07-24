НАПК проверяет 225 е-деклараций топ-чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) производит проверку 225 электронных деклараций об имуществе и доходах высокопоставленных чиновников. Первые 22 проекта решений о результатах проверки обнародованы, заявила глава ведомства Наталья Корчак.

"В целом на сегодня проходит проверка 225 е-деклараций. Первые 22 проекта решений о результатах проверки топ-чиновников обнародованы на нашем сайте, с ними можно ознакомиться", – сказала Корчак в интервью "ридическому вестнику Украины.

По словам Корчак, проекты решений, предложенные департаментом, который координирует Руслан Радецкий, оказались юридически необоснованными, поэтому эти решения о результатах не были приняты.

"Сейчас рабочая группа уже наработала "модельное" решение, которое предоставит результатам проверки четкой формы, чего, увы, сейчас нет", – добавила она.

Как сообщал Корреспондент.net, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 61 уголовное дело по итогам анализа электронных деклараций чиновников.

Источник: korrespondent.net