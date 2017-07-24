Сепаратисты испытывают новое оружие – штаб

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) получила данные о подготовке к использованию сепаратистами на Донбассе нового вида запрещенного оружия. Речь идет о мобильных четырехствольных реактивных системах залпового огня, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, данное оружие было разработано в 2015 году "Республиканским центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ДНР". Установлено, что это оружие уже использовалось противником во время обстрелов в районе Красногоровки 20 июля.

"Учитывая результаты его боевого применения, вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет довольно часто применяться НЗФ ОРДО при обстрелах населенных пунктов и позиций сил АТО, несмотря на то, что использование реактивных системы залпового огня категорически запрещено минскими соглашениями", – отметили в штабе.

Украинская сторона СЦКК передала наблюдателям ОБСЕ имеющиеся фото и видеоматериалы по этому оружию.

Новое оружие сепаратистов. Фото: пресс-центр штаба АТО / Facebook

Как сообщал Корреспондент.net, накануне под обстрел попали жилые кварталы поселка Зайцево в Донецкой области. Три дома полностью сгорели.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что численность жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Источник: korrespondent.net