Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2017, понедельник, 20:06
+21°C
Завтра +27°C
+21°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
24. 07. 2017

Сепаратисты испытывают новое оружие – штаб

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) получила данные о подготовке к использованию сепаратистами на Донбассе нового вида запрещенного оружия. Речь идет о мобильных четырехствольных реактивных системах залпового огня, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, данное оружие было разработано в 2015 году "Республиканским центром научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ДНР". Установлено, что это оружие уже использовалось противником во время обстрелов в районе Красногоровки 20 июля.

"Учитывая результаты его боевого применения, вполне вероятно, что в ближайшее время этот вид РСЗО будет довольно часто применяться НЗФ ОРДО при обстрелах населенных пунктов и позиций сил АТО, несмотря на то, что использование реактивных системы залпового огня категорически запрещено минскими соглашениями", – отметили в штабе.

Украинская сторона СЦКК передала наблюдателям ОБСЕ имеющиеся фото и видеоматериалы по этому оружию.

Новое оружие сепаратистов. Фото: пресс-центр штаба АТО / Facebook
 

Как сообщал Корреспондент.net, накануне под обстрел попали жилые кварталы поселка Зайцево в Донецкой области. Три дома полностью сгорели.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что численность жертв среди гражданского населения на Донбассе в этом году увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.