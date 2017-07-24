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24. 07. 2017

В Торецке при взрыве в школе пострадал охранник

В г. Железное Донецкой области (вблизи прифронтового Торецка) в результате взрыва на территории школы №15 пострадал охранник. Информация о взрыве поступила в 15.30 понедельника, 24 июля, сообщили в областной полиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что школа находится в непосредственной близости к линии разграничения и с момента боевых действий не работает.

"Предварительно известно, что 30-летний мужчина хотел войти через входную дверь, как вдруг раздался взрыв. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Диагноз уточняется", – отметили в полиции.

Место взрыва осматривают следственно-оперативная группа Торецкого ОП, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Недавно в селе Гнутово под Мариуполем на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор – пострадали два человека.

Источник: korrespondent.net
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