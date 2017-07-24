Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2017, понедельник, 20:04
+21°C
Завтра +27°C
+21°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
24. 07. 2017

В Парагвае расстреляли клуб: четыре жертвы

В Парагвае в одном из ночных клубов неизвестные устроили стрельбу – погибли четыре человека, еще десять получили ранения. Инцидент произошел в Педро-Хуан-Кабальеро недалеко от границы с Бразилией на северо-востоке страны, сообщает агентство Prensa Latina.

Согласно сообщению, двое неизвестных ворвались в клуб и открыли огонь. Все жертвы были гражданами Бразилии.

По данным Prensa Latina, нападение могли совершить члены крупнейшей бразильской преступной группировки First Capital Command.

Ранее в результате взрыва в ночном клубе колумбийского города Сан-Педро пострадали не менее 36 человек.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.