В Парагвае расстреляли клуб: четыре жертвы

В Парагвае в одном из ночных клубов неизвестные устроили стрельбу – погибли четыре человека, еще десять получили ранения. Инцидент произошел в Педро-Хуан-Кабальеро недалеко от границы с Бразилией на северо-востоке страны, сообщает агентство Prensa Latina.

Согласно сообщению, двое неизвестных ворвались в клуб и открыли огонь. Все жертвы были гражданами Бразилии.

По данным Prensa Latina, нападение могли совершить члены крупнейшей бразильской преступной группировки First Capital Command.

Ранее в результате взрыва в ночном клубе колумбийского города Сан-Педро пострадали не менее 36 человек.

Источник: korrespondent.net