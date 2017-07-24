В Пакистане при теракте на рынке погибли 25 человек

В результате взрыва на овощном рынке в пакистанском городе Лахоре в понедельник, 24 июля, погибли не менее 25 человек, в том числе как минимум 10 полицейских. Ранения получили, по разным данным, 35-45 человек.

Судя по всему, речь идет о нападении террориста-самоубийцы, направленном на полицейских, заявил представитель городской администрации Абдулла Хан Сумбул.

По предварительным данным полиции, атаку совершил мотоциклист. Взрыв произошел во время полицейской операции, направленной на удаление с рынка продавцов без разрешения на торговлю.

Ответственность за теракт взяли на себя пакистанские талибы.

Напомним, 23 июня в Пакистане произошла серия терактов – погибли более 80 человек.

Источник: korrespondent.net