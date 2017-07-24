Два преподавателя Донецкой области погорели на взятке

Должностных лиц Донецкого национального университета им. Василия Стуса, которые собирали "дань" со студентов, разоблачили следователи областного главка полиции совместно с работниками Управления защиты экономики в Донецкой области и областной прокуратуры. Взяточники требовали и получили 1000 долларов за хорошие оценки в дипломе, сообщили в областной полиции.

В рамках расследования уголовного дела установлено и задокументировано, что в течение 2017 года руководитель одного из филиалов и заведующий кафедрой ДонНУ систематически требовали от студентов деньги за успешную сдачу экзаменов и получение дипломов. "Тариф" составлял тысячу долларов США, средства получали в несколько этапов.

Сегодня в служебном кабинете был задержан руководитель филиала университета, который получил часть обусловленной суммы. Теперь оперативники и следователи проводят санкционированные обыски по местам проживания основных участников преступной группы, а также в административных зданиях университета.

Задержанным грозит 3-5 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности и конфискацией имущества.

Ранее в Киеве во время получения взятки в сумме 260 тысяч гривен был задержан сотрудник отдела фискальной службы в Киевской области.

Источник: korrespondent.net