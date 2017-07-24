Пугают наступлением. Очередная эскалация в АТО

“Хлебное перемирие”, о котором стороны конфликта договорились на Донбассе, оказалось очередной провальной инициативой.

Не стрелять собирались до конца сбора урожая, но прошедшая неделя оказалась одной из самых кровавых с 2014-2015 годов.

Также, украинский Генштаб говорит, что Россия стягивает свои войска к нашей границе. Хотя, за последние годы она их оттуда, похоже, и не забирала.

Корреспондент.net разбирался, что сейчас происходит вокруг Донбасса.

Обстрелы и попытка прорыва фронта

По данным украинской стороны, последнее время сепаратисты атакуют с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.

В Зайцево вчера из-за обстрелов было уничтожено три жилых дома.

В Красногоровке Донецкой области 20 июля была атака диверсионной группы.

Только за три дня 18-20 июля Украина потеряла 11 военнослужащих, ранения получили 15 военнослужащих и двое гражданских.

“Возле Красногоровки они использовали артиллерию, и даже пехота пошла в наступление под прикрытием танков и САУ. Были попытки выбить нас с наших позиций, но не увенчались успехом. Этой ночью использовалась серьезная техника и была серьезная война”, - говорит волонтер Виталий Дайнега.

Сепаратисты отдельных районов Донецкой области начали использовать мобильные четырехствольные реактивные системы залпового огня, разработанные в 2015 году, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

Согласно информации, оружие якобы изготовил так называемый "Республиканский центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ "ДНР".

Уже установлено, что одно из таких изделий боевики применили при обстреле населенного пункта и позиций Вооруженных Сил Украины в районе Красногоровки 20 июля 2017 года.

Сотрудники СЦКК передали мониторинговой миссии ОБСЕ имеющиеся фото и видеоматериалы по этому изделию и выразили надежду, что это поможет лучше идентифицировать неизвестные наблюдателям типы вооружения на территории ОРДО и ОРЛО.

Российские дивизии

Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые предназначены для ведения быстрых наступательных действий, заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Это третья (пункт постоянной дислокации - Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для дислокации на постоянной основе у восточных границ Украины", - отметил Муженко.

По его словам, организационно-штатная структура, вооружение, и военная техника, поступающая на их комплектования свидетельствует о том, что эти русские дивизии является по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий.

Россия меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Давно там стоят?

Российские дивизии, о которых сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко, были развернуты уже давно, подготовка к их развертыванию шла еще во время учений, проводившихся в 2014-2015 годах, заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

“Дивизия – это уже полноценное наступательное соединение. Они находятся в составе двух армий и развернуты, грубо говоря, от границ Беларуси и захватывают весь южный округ. Из них действительно можно сформировать какую-то наступательную группировку. Поэтому развертывание этих дивизий – серьезный вызов для нашей безопасности и обороны”, - отмечает он.

По словам эксперта, трудно сказать, в каком направлении будут действовать россияне. “Учитывая специфику гибридных войн, удар будет (если он будет) нацелен на те места, где удалось добиться наибольшей дестабилизации внутри Украины. Помимо восточной Украины, это касается также юга: Одесса, Николаев, Херсон”, - констатирует Сунгуровский.

Учения в Беларуси

Запад 2017 – это совместные стратегические учения военных России и Беларуси, которые пройдут с 14 по 20 сентября.

Официально заявлено, что в мероприятии примут участие до 13 тыс. военных. Однако министр обороны Украины Степан Полторак заявляет о неофициальном значительно большем количестве – до 100 тыс. военных.

В НАТО уже выразили опасения, что Запад 2017 – это “троянский конь” России, который позволит Москве оставить в другой стране военную технику.

Также идут разговоры, что учения приведут к “мягкой оккупации” Беларуси. Полторак называет Запад 2017 угрозой не только для Украины, но и для других стран Европы.

В Украине опасаются, что с территории Беларуси российские войска могут прийти и в Украину. Хотя Александр Лукашенко недавно заверил, что с его страны война в Украину не придет.

“Не верю, что в России кто-то сегодня рассматривает полномасштабное вторжение в Украину. Но даже если бы и рассматривали этот сценарий, то чтобы россиянам помешало это сделать без масштабных учений?”, - говорит политолог – международник Олег Волошин.

Нормандский формат

Сегодня состоялся телефонный разговор лидеров нормандской четверки.

Президент Петр Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 июля 2017 г.

Порошенко вновь подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость каких бы то ни было заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии".

Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей.

С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Прорывов в политическом урегулировании ситуации пока не видно.

Источник: korrespondent.net