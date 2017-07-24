Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2017, понедельник, 23:09
+21°C
Завтра +27°C
+21°C
Завтра +27°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
24. 07. 2017

СМИ: Американские власти продолжают использовать продукцию Касперского

В государственных органах не менее девяти американских штатов продолжают пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского", несмотря на исключение этой компании из списка поставщиков, чье программное обеспечение одобрено для использования правительственными учреждениями США. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает газета The Washington Post.

Издание опросило чиновников в девяти штатах от Орегона до Коннектикута. Во всех этих штатах закупали антивирусный софт "Лаборатории Касперского" на протяжении двух последних лет и не собираются в ближайшее время от него отказываться.

В Федеральном бюро тюрем и Комиссии по безопасности потребительских товаров, где тоже в последнее время пользовались продукцией российской интернет-компании, не смогли однозначно ответить, продолжают ли они использовать этот софт и попросили больше времени, чтобы определить, какие антивирусные системы стоят на их компьютерах сейчас.

Напомним, 12 июля Администрация общих служб США (GSA), регулирующая контракты и тендеры правительства, объявила об удалении "Лаборатория Касперского" из списков поставщиков услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования. Это произошло на фоне обеспокоенности в США тем, что российские спецслужбы могут получить доступ к американским сетям.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.