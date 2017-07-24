СМИ: Американские власти продолжают использовать продукцию Касперского

В государственных органах не менее девяти американских штатов продолжают пользоваться продукцией "Лаборатории Касперского", несмотря на исключение этой компании из списка поставщиков, чье программное обеспечение одобрено для использования правительственными учреждениями США. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает газета The Washington Post.

Издание опросило чиновников в девяти штатах от Орегона до Коннектикута. Во всех этих штатах закупали антивирусный софт "Лаборатории Касперского" на протяжении двух последних лет и не собираются в ближайшее время от него отказываться.

В Федеральном бюро тюрем и Комиссии по безопасности потребительских товаров, где тоже в последнее время пользовались продукцией российской интернет-компании, не смогли однозначно ответить, продолжают ли они использовать этот софт и попросили больше времени, чтобы определить, какие антивирусные системы стоят на их компьютерах сейчас.

Напомним, 12 июля Администрация общих служб США (GSA), регулирующая контракты и тендеры правительства, объявила об удалении "Лаборатория Касперского" из списков поставщиков услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования. Это произошло на фоне обеспокоенности в США тем, что российские спецслужбы могут получить доступ к американским сетям.

Источник: korrespondent.net