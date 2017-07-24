Зять Трампа отверг обвинения в сговоре с РФ

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер утверждает, что лишь четырежды встречался с представителями России во время предвыборной кампании и после избрания Трампа. При этом ни одна из этих встреч "не имела никакого влияния на выборы и не была особенно запоминающейся", говорится в заявлении Кушнера комитету по разведке Сената США, опубликованном в понедельник, 24 июля.

"Я не вступал в сговор ни с одним зарубежным правительством и не знаю никого другого в предвыборной команде, кто бы это делал", - подчеркнул советник американского лидера.

Кушнер, в частности, опроверг сообщения СМИ о том, что он дважды созванивался с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком в период между апрелем и ноябрем 2016 года.

Он отметил, что участвовал в то время "в тысячах телефонных переговоров", но о звонках российскому послу не помнит и сильно сомневается, что таковые вообще были.

"Всеобъемлющий анализ моих звонков со стационарного и мобильного телефона не обнаружил подобных контактов", - добавил зять Трампа.

По словам Кушнера, у него не было "постоянных взаимоотношений" с Кисляком перед выборами, и на следующий день после победы Дональда Трампа он даже не мог вспомнить, как зовут посла РФ в США.

Ранее The Washington Post сообщила, что Кушнер на встрече с российским послом в США Сергеем Кисляком предложил установить секретный канал связи между Москвой и Вашингтоном.

Источник: korrespondent.net