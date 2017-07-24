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24. 07. 2017

НАТО готово помочь в разрешении конфликта между Турцией и Германией

Североатлантический Альянс предложил посредничество в разрешении конфликта между Турцией и Германией, передает Reuters.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать визит немецких законодателей в войска, служащие на турецкой авиабазе, в попытке разрешить конфликт между двумя союзниками.

Отмечается, что предложение Столтенберга стало результатом того, что сама Анкара стремилась ограничить экономические последствия от разрушительного скандала с Берлином, отказавшись от просьбы к Германии провести расследование в сотне немецких компаний, которые, по мнению Турции, "могут иметь связи с терроризмом".

Генсек Альянса предложил организовать визит парламентариев на аэродром Конья в рамках НАТО.

Ранее сообщалось, что Германия намерена приостановить реализацию совместных с Турцией запланированных и действующих военных проектов.

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Напомним, в Стамбуле арестовали немца Петера Штойдтнера и еще пятерых правозащитников, которых турецкие власти обвиняют в поддержке террористической организации. 

Источник: korrespondent.net
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