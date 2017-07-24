ОБСЕ подсчитала взрывы на Донбассе за выходные

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала более 200 взрывов в Донецкой и Луганской областях за выходные. Об этом сообщается в последнем отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"В период с вечера 21 июля до вечера 22 июля Специальная мониторинговая миссия задокументировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в частности, похожее количество взрывов (около 75), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов). В период с вечера 22 июля до вечера 23 июля миссия задокументировала увеличение нарушений прекращения огня, однако похожее количество взрывов (около 70)", – говорится в сообщении.

При этом в этот же период миссия ОБСЕ задокументировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области.

"Все в контролируемой правительством Украины Попасной (69 км на запад от Луганска), в том числе более взрывов (около 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (17 взрывов)", – заявили наблюдатели.



ОБСЕ: Миссию не пустили в Светлодарск из-за мин

Напомним, по данным ОБСЕ, с начала года на Донбассе 59 мирных жителей были убиты и более 260 ранены, что на 50% больше аналогичного периода 2016 года.

Источник: korrespondent.net