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24. 07. 2017

ОБСЕ подсчитала взрывы на Донбассе за выходные

 
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала более 200 взрывов в Донецкой и Луганской областях за выходные. Об этом сообщается в последнем отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.
 
"В период с вечера 21 июля до вечера 22 июля Специальная мониторинговая миссия задокументировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в частности, похожее количество взрывов (около 75), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов). В период с вечера 22 июля до вечера 23 июля миссия задокументировала увеличение нарушений прекращения огня, однако похожее количество взрывов (около 70)", – говорится в сообщении.
 
При этом в этот же период миссия ОБСЕ задокументировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области.
 
"Все в контролируемой правительством Украины Попасной (69 км на запад от Луганска), в том числе более взрывов (около 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (17 взрывов)", – заявили наблюдатели.

ОБСЕ: Миссию не пустили в Светлодарск из-за мин
 
Напомним, по данным ОБСЕ, с начала года на Донбассе 59 мирных жителей были убиты и более 260 ранены, что на 50% больше аналогичного периода 2016 года.

Источник: korrespondent.net
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