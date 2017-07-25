На Волыни задержали мужчину за попытку подкупить прокурора

Сотрудниками спецслужб Волынской области задержан правонарушитель, который за пять тысяч долларов взятки прокурору хотел подменить вещественные доказательства в деле по добыче янтаря. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Следователями прокуратуры Волынской области совместно с УЗЭ области и СБУ в Волынской области задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме 5 тысяч долларов прокурору за подмену вещественных доказательств – изъятых в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг", – написал глава ГПУ.

Злоумышленник задержан.



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Источник: korrespondent.net