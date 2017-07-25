Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 02:11
+27°C
Завтра +26°C
+27°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
25. 07. 2017

На Волыни задержали мужчину за попытку подкупить прокурора

 
Сотрудниками спецслужб Волынской области задержан правонарушитель, который за пять тысяч долларов взятки прокурору хотел подменить вещественные доказательства в деле по добыче янтаря. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
 
"Следователями прокуратуры Волынской области совместно с УЗЭ области и СБУ в Волынской области задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме 5 тысяч долларов прокурору за подмену вещественных доказательств – изъятых в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг", – написал глава ГПУ.
 
Злоумышленник задержан.

Двух чиновников Укрзализныци задержали за $150 тысяч взятки
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве налоговика задержали на взятке в 260 тысяч гривен.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.