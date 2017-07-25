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25. 07. 2017

Меркель и Олланд подвели итоги беседы "четверки"

Лидеры стран "нормандской четверки" призвали немедленно остановить нарушение режима прекращения огня на Донбассе и продолжить перемирие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам состоявшегося накануне телефонного разговора в формате "четверки".

"Нарушения режима прекращения огня должны быть немедленно прекращены. Главы государств и правительств потребовали выполнения согласованного трехсторонней контактной группой режима прекращения огня от 21 июля 2017 года", – говорится в сообщении.

Участники переговоров также призвали соблюдать необходимые меры по избеганию ущерба в отношении гражданской инфраструктуры и важных сооружений, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 июля состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки" – президента Украины Петра Порошенко, лидера Франции Эммануэля Макрона, главы России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Порошенко: Без тишины на Донбассе санкции усилятся

Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности на Донбассе и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей. 

Источник: korrespondent.net
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