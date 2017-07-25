Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 02:10
+27°C
Завтра +26°C
+27°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
25. 07. 2017

Рисунок Трампа выставят на торги

 
Рисунок с очертаниями Нью-Йорка президента США Дональда Трампа будет выставлен на аукцион, сообщает Washington Examiner.
 
Рисунок будет выставлен на аукционе Нейта Сандерса 27 июля. Стартовой ценой значится 9 тысяч долларов.
 
"Нарисованный от руки и подписанный набросок очертаний Нью-Йорка Дональда Трампа с небоскребом Trump Tower в центре… Графическое изображение размером 11,5 на 9 дюймов, красиво обрамленное золотом. Изначально нарисовано Трампом для благотворительного мероприятия в 2005 году, очень редкое, известно лишь несколько подобных рисунков", – говорится в описании рисунка на аукционе.

Путин посетил школу и нарисовал на память детям кошку сзади
 
Ранее сообщалось, что во Франции нашли рисунок Леонардо да Винчи стоимостью 15 миллионов евро.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.