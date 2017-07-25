Рисунок Трампа выставят на торги

Рисунок с очертаниями Нью-Йорка президента США Дональда Трампа будет выставлен на аукцион, сообщает Washington Examiner.

Рисунок будет выставлен на аукционе Нейта Сандерса 27 июля. Стартовой ценой значится 9 тысяч долларов.

"Нарисованный от руки и подписанный набросок очертаний Нью-Йорка Дональда Трампа с небоскребом Trump Tower в центре… Графическое изображение размером 11,5 на 9 дюймов, красиво обрамленное золотом. Изначально нарисовано Трампом для благотворительного мероприятия в 2005 году, очень редкое, известно лишь несколько подобных рисунков", – говорится в описании рисунка на аукционе.



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Источник: korrespondent.net