Разведение сил на Донбассе: Германия и Франция составили список районов

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонных переговоров в "нормандском формате" представили список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо разведение сил и тяжелых вооружений, передает РИА Новости.

"Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом… Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список", – говорится в совместном заявлении по итогам разговора "нормандской четверки".

Отмечается, что лидеры "нормандского формата" поручили рабочей группе по безопасности трехсторонней контактной группы определить и обозначить такие зоны в рамках следующего заседания 2 августа.

В заявлении также говорится, что должен быть гарантирован безопасный доступ наблюдателей ОБСЕ во все районы Донбасса, в том числе к подконтрольной сепаратистам украинско-российской границе.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 июля состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки" – президента Украины Петра Порошенко, лидера Франции Эммануэля Макрона, главы России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.



Порошенко: Для мира на Донбассе не хватает воли РФ

Лидеры "нормандской четверки" призвали немедленно остановить нарушение режима прекращения огня на Донбассе и продолжить перемирие.

Источник: korrespondent.net