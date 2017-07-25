В Чернобыльской зоне задержали молодых сталкеров из Латвии

На территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанцией задержали двоих сталкеров из Латвии, которые незаконно проникли в зону отчуждения, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

"Двое жителей Латвии 1997 и 1998 года проникли на территорию зоны отчуждения за контрольно-пропускными пунктами с целью экстремального туризма", – говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.







В Чернобыльской зоне задержали 20 сборщиков ягод В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Чернобыльской зоне задержали 20-летнего сталкера из Москвы.

Источник: korrespondent.net