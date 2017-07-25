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25. 07. 2017

В Ираке ликвидировали помощника лидера ИГИЛ

В Ираке в результате авиаудара ликвидирован Фадель Хайфа, которого считают помощником лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади, сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что Хайфа, также известный как Ияд Талеб Абдуррахман аль-Убейди аль-Муканна, погиб к западу от Мосула.

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Напомним, в середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии в результате российского авиаудара был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков. Террористы ИГИЛ подтвердили информацию о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади. Однако разведка Ирака заявила, что лидер ИГИЛ жив и до сих пор скрывается в Сирии.

Источник: korrespondent.net
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