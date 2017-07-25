Израиль уберет металлоискатели у Храмовой горы

Израиль решил убрать со входов на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели, спровоцировавшие массовые протесты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Военно-политический кабинет принял рекомендацию всех силовых структур внедрить меры безопасности, основанные на передовых технологиях, "умные проверки", а также другие средства вместо металлодетекторов с тем, чтобы обеспечить безопасность посетителей и молящихся в Старом городе и на Храмовой горе", – говорится в сообщении.

Рамки металлоискателей заменят видеокамеры. По данным местных СМИ, камеры обладают способностью распознавать личность, выявлять подозрительное поведение, включая попытки пронести оружие и взрывчатку.

Полиция Израиля усилит свои подразделения для проведения в случае необходимости дополнительных действий с тем, чтобы обеспечить безопасность посетителей горы.



Палестина прекращает контакты с Израилем

Напомним, обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло из-за новых мер безопасности на Храмовой горе. Установка рамок-металлоискателей в священном как для иудеев, так и для мусульман месте привела к столкновениям и эскалации насилия между израильтянами и палестинцами.

Источник: korrespondent.net