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25. 07. 2017

Израиль уберет металлоискатели у Храмовой горы

 
Израиль решил убрать со входов на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели, спровоцировавшие массовые протесты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
 
"Военно-политический кабинет принял рекомендацию всех силовых структур внедрить меры безопасности, основанные на передовых технологиях, "умные проверки", а также другие средства вместо металлодетекторов с тем, чтобы обеспечить безопасность посетителей и молящихся в Старом городе и на Храмовой горе", – говорится в сообщении.
 
Рамки металлоискателей заменят видеокамеры. По данным местных СМИ, камеры обладают способностью распознавать личность, выявлять подозрительное поведение, включая попытки пронести оружие и взрывчатку.
 
Полиция Израиля усилит свои подразделения для проведения в случае необходимости дополнительных действий с тем, чтобы обеспечить безопасность посетителей горы.

Палестина прекращает контакты с Израилем
 
Напомним, обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло из-за новых мер безопасности на Храмовой горе. Установка рамок-металлоискателей в священном как для иудеев, так и для мусульман месте привела к столкновениям и эскалации насилия между израильтянами и палестинцами.

Источник: korrespondent.net
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