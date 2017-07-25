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25. 07. 2017

Тиллерсон готов уйти с поста главы Госдепа – СМИ

 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост до конца 2017 года, сообщает CNN.
 
Ссылаясь на близкие к Тиллерсону источники, телеканал утверждает, что у госсекретаря накопилось слишком много разногласий с президентом США Дональдом Трампом. 
 
По словам знакомых Тиллерсона, ему не понравилась критика президента в адрес главы Минюста Джеффа Сешнса. Также госсекретарь придерживается иной точки зрения на кадровую политику Госдепа и вопросы выстраивания отношений с Ираном.

Тиллерсон: Трамп и Путин быстро сошлись
 
Напомним, 21 июля пост пресс-секретаря Белого дома покинул Шон Спайсер. Причиной увольнения стало несогласие Спайсера с назначением бизнесмена Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома.

Источник: korrespondent.net
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