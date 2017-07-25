Тиллерсон готов уйти с поста главы Госдепа – СМИ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост до конца 2017 года, сообщает CNN.

Ссылаясь на близкие к Тиллерсону источники, телеканал утверждает, что у госсекретаря накопилось слишком много разногласий с президентом США Дональдом Трампом.





Тиллерсон: Трамп и Путин быстро сошлись По словам знакомых Тиллерсона, ему не понравилась критика президента в адрес главы Минюста Джеффа Сешнса. Также госсекретарь придерживается иной точки зрения на кадровую политику Госдепа и вопросы выстраивания отношений с Ираном.

Напомним, 21 июля пост пресс-секретаря Белого дома покинул Шон Спайсер. Причиной увольнения стало несогласие Спайсера с назначением бизнесмена Энтони Скарамуччи главой департамента коммуникаций Белого дома.

Источник: korrespondent.net