Волкер выступил за поставку оружия Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оружия Киеву, сообщает ВВС.

По словам Волкера, поставка оружия Украине могла бы "существенно изменить поведение России".

"Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", – заявил спецпредставитель Госдепа.

При этом Волкер выразил мнение, что данный шаг не будет являться провокацией.



ВСУ получат десять тысяч единиц вооружения

Ранее сообщалось, что американские военные готовы предоставить летальное оружие Украине.

Источник: korrespondent.net