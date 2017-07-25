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25. 07. 2017

Волкер выступил за поставку оружия Украине

 
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оружия Киеву, сообщает ВВС.
 
По словам Волкера, поставка оружия Украине могла бы "существенно изменить поведение России".
 
"Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", – заявил спецпредставитель Госдепа.
 
При этом Волкер выразил мнение, что данный шаг не будет являться провокацией.

ВСУ получат десять тысяч единиц вооружения
 
Ранее сообщалось, что американские военные готовы предоставить летальное оружие Украине.

Источник: korrespondent.net
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