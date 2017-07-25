Перенесший операцию Маккейн возвращается к работе над санкциями против РФ

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн намерен после операции вернуться в Конгресс США для работы над законопроектами, включая проект закона о новых санкциях против России. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

"Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает возвращения в сенат США завтра, чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, оборонный бюджет и новые санкции против России, Ирана и КНДР", – говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой неделе у Маккейна диагностировали одну из самых опасных опухолей мозга – глиобластому. Ему была сделана операция, однако политику требуется дальнейшее лечение.



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Во вторник, 25 июля запланированы голосования в Конгрессе США по законопроекту о новых санкциях Вашингтона в отношении России, Ирана и КНДР.

Источник: korrespondent.net