Итоги 24.07: Нормандская беседа, стрельба в Днепре

Налоговики устроили обыски на 41 спиртзаводе

Сотрудники налоговой милиции совместно с Генпрокуратурой провели обыски на более чем четырех десятках украинских заводов по производству спирта.

Спецоперация была направлена на пресечение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции. Всего в спецоперации было задействовано 430 сотрудников налоговой милиции.

В Днепре расстреляли известных АТОшников

Вечером на проспекте Гагарина в Днепре произошла стрельба. Неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматов открыли огонь по пяти мужчинах, которые находились на летней площадке кафе. В результате стрельбы погибли два человека, пятеро были доставлены в больницу.

По данным СМИ, погибли и пострадали известные бойцы АТО. Один из убитых – местный атошник Алексей Вагнер, второй – боец с позывным Щука. Тяжелое ранение получил еще один ветеран АТО и известный адвокат Эдмонд Саакян.

Президент Польши ветировал закон о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на законы о Верховном суде и государственном совета судопроизводства.

Он подчеркнул, что изменения в судебной системе Польше нужны, но он против идеи усиления власти генерального прокурора над Верховным судом. Дуда также призвал успокоить общественные настроения.

Лидеры "нормандской четверки" провели телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки" – президента Украины Петра Порошенко, лидера Франции Эммануэля Макрона, главы России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Президент Франции опубликовал в Twitter видеозапись, снятую перед началом переговоров.

Во время двухчасового разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины. Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.

Лидеры стран "нормандской четверки" призвали немедленно остановить нарушение режима прекращения огня на Донбассе и продолжить перемирие.

Германия и Франция представили список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо разведение сил и тяжелых вооружений.

Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Евросоюз обнулил пошлины на украинскую обувь

Европейский Союз снизил пошлины на украинскую обувь до нуля.

"Мы получили снижение пошлин до нуля по промышленной продукции на обувь, где раньше средняя пошлина была где-то 10-14%. Украинская обувь сейчас достаточно конкурентная и мы видим то, что украинская легкая промышленность показывает средне высокие показатели прироста", – сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

В Египте открыли крупнейшую на Ближнем Востоке военную базу

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке военную базу. Новый объект находится в северо-западной мухафазе Матрух на побережье Средиземного моря, близ города Эль-Хамам. База должна обеспечить безопасность западных границ страны. Поблизости от базы находится морской порт и нефтяные месторождения.

Смертник устроил теракт в Афганистане

В столице Афганистана Кабуле смертник совершил взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 35 человек, более 40 человек получили ранения. Все погибшие и пострадавшие были мирными гражданами.

Целью смертника, предположительно, был микроавтобус, в котором ехали представители министерства шахт и горной промышленности Афганистана.

Ответственность за теракт взяли на себя боевики движения Талибан.

Источник: korrespondent.net