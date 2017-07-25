Украинским журналистам показали Приднестровье

Власти Приднестровья показали украинским журналистам жизнь в непризнанной республике, контролируя каждый шаг, сообщает ТСН.

СМИ показали местный парламент, но не позволяли отклонятся от определенного маршрута и самостоятельно передвигаться по Тирасполю.

В сюжете отмечается, что в Приднестровье почитают СССР, у парламента стоит огромный памятник Ленину, прозванный в народе Бэтменом из-за плаща.

"Советская символика вперемешку с российскими триколорами и флагами непризнанной республики повсеместно. Более того - некоторые до сих пор живут с советскими паспортами", - сообщает ТСН.

Источник: korrespondent.net