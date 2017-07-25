Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 09:43
+27°C
Завтра +26°C
+27°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
25. 07. 2017

Украинским журналистам показали Приднестровье

Власти Приднестровья показали украинским журналистам жизнь в непризнанной республике, контролируя каждый шаг, сообщает ТСН.

СМИ показали местный парламент, но не позволяли отклонятся от определенного маршрута и самостоятельно передвигаться по Тирасполю.

В сюжете отмечается, что в Приднестровье почитают СССР, у парламента стоит огромный памятник Ленину, прозванный в народе Бэтменом из-за плаща.

"Советская символика вперемешку с российскими триколорами и флагами непризнанной республики повсеместно. Более того - некоторые до сих пор живут с советскими паспортами", - сообщает ТСН.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.