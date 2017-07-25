Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 11:17
+27°C
Завтра +26°C
+27°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
25. 07. 2017

В Египте возле военного КПП взорвалась машина: семеро погибших

В Египте на Северном Синае в результате взрыва машины погибли семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает Gulfnews со ссылкой на заявление египетской армии.

Машина взорвалась возле военного контрольно-пропускного пункта.

"Взрыв произошел в 200 метрах от военной цели, когда египетский солдат использовал танк, чтобы остановить транспортное средство. Жертвы - трое мужчин, две женщины и двое детей - оказались в районе перед засадой во время взрыва. Взорвалось около 100 килограммов взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Ранее в Египте в результате взрыва двух придорожных мин погибли пятеро правоохранителей и шестеро получили ранения.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.