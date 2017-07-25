В Египте возле военного КПП взорвалась машина: семеро погибших

В Египте на Северном Синае в результате взрыва машины погибли семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает Gulfnews со ссылкой на заявление египетской армии.

Машина взорвалась возле военного контрольно-пропускного пункта.

"Взрыв произошел в 200 метрах от военной цели, когда египетский солдат использовал танк, чтобы остановить транспортное средство. Жертвы - трое мужчин, две женщины и двое детей - оказались в районе перед засадой во время взрыва. Взорвалось около 100 килограммов взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Ранее в Египте в результате взрыва двух придорожных мин погибли пятеро правоохранителей и шестеро получили ранения.

Источник: korrespondent.net