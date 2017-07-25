Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 11:13
+27°C
Завтра +26°C
+27°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
25. 07. 2017

В России открыли дела против 108 бойцов ВСУ

В Следственном комитете России завели уже более 150 уголовных дел против украинских военнослужащих за так называемые "военные преступления" на Донбассе.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает Комсомольская правда.

"В нашем управлении по расследованию преступлений с применением запрещенных средств и методов ведения войны более 150 дел по драматическим событиям на юго-востоке Украины. В рамках расследования этих дел 108 человек, в том числе 54 должностных лица Вооруженных сил Украины, привлекаются нами к уголовной ответственности", – рассказала Петренко.

По ее словам, эти цифры неокончательные, ведь "следователям предстоит разобрать еще множество эпизодов".

Петренко также сообщила, что российские следователи допросили более 136 тысяч человек в качестве свидетелей и потерпевших.

Как сообщал Корреспондент.net, Следственный комитет РФ хочет устроить "трибунал по Донбассу". В России собирают доказательства о "военных преступлениях" украинских военных.

А в сентябре 2016 года Следком РФ возбудил уголовное дело против министра обороны Степана Полторака и главы Генштаба Виктора Муженко "по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц".

В России завели дело на бойцов Азова

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.