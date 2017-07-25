В России открыли дела против 108 бойцов ВСУ

В Следственном комитете России завели уже более 150 уголовных дел против украинских военнослужащих за так называемые "военные преступления" на Донбассе.

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает Комсомольская правда.

"В нашем управлении по расследованию преступлений с применением запрещенных средств и методов ведения войны более 150 дел по драматическим событиям на юго-востоке Украины. В рамках расследования этих дел 108 человек, в том числе 54 должностных лица Вооруженных сил Украины, привлекаются нами к уголовной ответственности", – рассказала Петренко.

По ее словам, эти цифры неокончательные, ведь "следователям предстоит разобрать еще множество эпизодов".

Петренко также сообщила, что российские следователи допросили более 136 тысяч человек в качестве свидетелей и потерпевших.

Как сообщал Корреспондент.net, Следственный комитет РФ хочет устроить "трибунал по Донбассу". В России собирают доказательства о "военных преступлениях" украинских военных.

А в сентябре 2016 года Следком РФ возбудил уголовное дело против министра обороны Степана Полторака и главы Генштаба Виктора Муженко "по факту геноцида национальной группы русскоязычных лиц".

В России завели дело на бойцов Азова

Источник: korrespondent.net