В восьми областях Украины штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение во вторник, 25 июля, объявлено в Ровенской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Гидрометцентр.

В частности, в указанных ожидаются сильные дожди, грозы, местами град и шквальный ветер 15-22 м/с. В Карпатах ожидается очень сильный дождь.

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Ранее ГСЧС предупреждала о чрезвычайной пожарной опасности в южных и восточных областях Украины.

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Источник: korrespondent.net