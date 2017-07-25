Китай укрепил границу с КНДР, ожидая удар Америки - СМИ

Китай укрепляет границу с Северной Кореей протяженностью в 1,4 тысячи километров, готовясь к возможному авиаудару Соединенных Штатов по КНДР. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на китайские официальные правительственные и военные порталы.



Пекин перебросил на границу дополнительные силы, а также установил круглосуточное видеонаблюдение с помощью беспилотников. Кроме того, были возведены бункеры для защиты местного населения от химического и ядерного оружия.



Некоторые военные формирования на границе были передислоцированы и модернизированы, также были проведены учения спецназа и воздушно-десантных войск. В июне прошли учения боевых вертолетов, а в июле наземных подразделений, которые были переведены к границе из Восточного Китая и перевооружены.

Минобороны Китая в ответ на запрос газеты отметило, что они поддерживают "нормальное состояние боеготовности" на границе. При этом сообщения об отправки дополнительных подразделений к границе они опровергли.



Бывший сотрудник американской военной разведки в Восточной Азии Марка Козада рассказал, что Китай также готовится к возможным кризисам на Тайване и в Южно-Китайском море, но Корейский полуостров - то место, где конфликт между КНР и США вероятнее всего.

WSJ также напомнила статью старшего советника Китайской научной ассоциации международных стратегий Вана Хайюня, в которой говорится, что если США атакует КНДР без одобрения Китая, то Пекин будет вынужден ввести войска в КНДР.

Ранее постпред Китая при ООН Лю Цзеи заявил о невозможности реагировать на ситуацию на Корейском полуострове военными мерами.

Источник: korrespondent.net