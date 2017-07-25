Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2017, вторник, 11:14
+27°C
Завтра +26°C
+27°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,26
25. 07. 2017

Экс-глава Укрспецэкспорта попросил убежища в Великобритании

Задержанный в Лондоне экс-руководитель Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает Интерфакс.

По его словам, на этом основании Королевский суд отложил рассмотрение запроса правоохранительных органов Украины относительно экстрадиции Бондарчука.

Кроме этого, известно, что экстрадиционные слушания могут начаться не раньше ноября 2017 года.

"Думаю, в лучшем случае в ноябре", – сказал Енин.

Как сообщал Корреспондент.net, Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Сергея Бондарчука в феврале 2015 года. До этого главная военная прокуратура объявила ему о подозрении в присвоении почти 7,5 млн долларов госконцерна.

Весной бывшего руководителя государственного концерна Укрспецэкспорт Сергея Бондарчука арестовали в Лондоне. В тот же день стало известно, что экс-чиновник вышел под залог.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Для улучшения качества обслуживания наш разговор будет записан.
- Отец Кирилл, лучше я исповедуюсь в другой раз...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.