Экс-глава Укрспецэкспорта попросил убежища в Великобритании

Задержанный в Лондоне экс-руководитель Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает Интерфакс.

По его словам, на этом основании Королевский суд отложил рассмотрение запроса правоохранительных органов Украины относительно экстрадиции Бондарчука.

Кроме этого, известно, что экстрадиционные слушания могут начаться не раньше ноября 2017 года.

"Думаю, в лучшем случае в ноябре", – сказал Енин.

Как сообщал Корреспондент.net, Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск Сергея Бондарчука в феврале 2015 года. До этого главная военная прокуратура объявила ему о подозрении в присвоении почти 7,5 млн долларов госконцерна.

Весной бывшего руководителя государственного концерна Укрспецэкспорт Сергея Бондарчука арестовали в Лондоне. В тот же день стало известно, что экс-чиновник вышел под залог.

Источник: korrespondent.net