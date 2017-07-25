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25. 07. 2017

Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши

Совет Федерации попросил президента РФ Владимира Путина поручить профильным ведомствам разработать санкционные меры в ответ на решение Польши о сносе памятников советским воинам. Об этом сообщает Интерфакс.

"Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев – инициаторов закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц", – говорится в обращении сенаторов к Путину.

Как сообщал Корреспондент.net,  17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников. Ожидается, что монументы демонтируют в течение года после вступления закона в силу. Всего на территории Польши насчитывается почти 50 таких объектов.

При этом сносу не подлежат монументы, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, а также памятники, не выставленные на всеобщее обозрение, или демонстрируемые в научных целях или как произведения искусства. Также под запретом снос объектов, внесенных в реестр памятников архитектуры.

Москва назвала такие действия Варшавы "возмутительной провокацией" и "тяжелым оскорблением", пообещав ответные шаги.

Польша о памятниках Красной Армии: Мы не против захоронений солдат

Источник: korrespondent.net
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