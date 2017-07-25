На Закарпатье из-за непогоды обесточены 30 населенных пунктов

В Закарпатской области в результате непогоды – сильного ветра и осадков – полностью обесточены 30 населенных пунктов, еще восемь – частично. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 июля, по предварительным данным, в области отключенными от электроснабжения оставались 8 населенных пунктов частично и 30 – полностью. В частности, в Ужгородском (5 частично и 5 полностью), Мукачевском (1 частично и 12 полностью), Межгорском (1 частично и 1 полностью), Раховском (1 полностью), Воловецком (7 полностью), Перечинском (1 полностью), Береговском (1 полностью), Хустском (1 частично и 2 полностью) районах", – говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что сильные порывы ветра вызвали падение аварийных деревьев, в двух случаях последние разбили транспортные средства. Во всех случаях обошлось без погибших и травмированных.

Подразделения ГСЧС принимают меры по ликвидации последствий после падения деревьев.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне было объявлено штормовое предупреждение в восьми областях Западной Украины.

Ранее ГСЧС предупреждала о чрезвычайной пожарной опасности в южных и восточных областях Украины.

Источник: korrespondent.net