Донецкая фильтровальная станция возобновила работу и с 12.00 питьевая вода должна поступать к потребителям по обе стороны линии разграничения, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В сообщении отмечается, что фильтровальная станция является одним из самых уязвимых критических объектов гражданской инфраструктуры региона.

"Каждая ее остановка на срок более четырех суток оставляет без воды не менее 400 тысяч человек с обеих сторон линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Источник: korrespondent.net