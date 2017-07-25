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25. 07. 2017

САП ведет 60 дел на нардепов и министров

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ведет 60 уголовных производств в отношении народных депутатов, министров и руководителей органов власти

Об этом в интервью Голосу Украины сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"У нас есть 60 производств по поводу незаконного обогащения тех или иных чиновников, которые нам подследственные. Это и министры, и народные депутаты, и руководители центральных органов исполнительной власти", – сказал он.

Холодницкий не исключил, что САП в сентябре направит на утверждение генпрокурору новые представления о снятии депутатской неприкосновенности с некоторых народных депутатов.

"Процесс продолжается. Есть уголовные производства, которые в свою очередь идут. И это не остановить. Не исключаю, что до сентября мы еще несколько представлений занесем", – отметил руководитель САП.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что рассматриваются новые дела против нардепов и министров.

Также стало известно, что у прокуратуры есть около сорока материалов на депутатов Верховной Рады. Такую информацию озвучил первый заместитель главы парламентского регламентного комитета Павел Пинзеник.

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Источник: korrespondent.net
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