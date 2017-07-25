Хозяйственный суд Луганской области обязал государственное предприятие Луганский облавтодор выплатить 2,1 млн гривен предприятию Донкуб, которое находится на подконтрольной ЛНР территории. Об этом в издании Четвертая власть написал журналист Денис Казанский.

Отмечается, что это предприятие в 2016 году люди главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого отобрали у его законного владельца – Сергея Боева.

В ответ на это Боев написал заявление на имя Генпрокурора Юрия Луценко, а также главы СБУ Василия Грицака по факту захвата его собственности. В документе он отметил, что совладелец Юрий Терников, воспользовавшись его отсутствием, отобрал у него долю в Донкубе и двух других предприятиях, и незаконно перерегистрировал их в ЛНР.

Боев подчеркнул, что захваченные предприятия платят "налоги" боевикам, и таким образом являются спонсорами терроризма. В качестве доказательства он предоставил копию выписки из "реестра предприятий ЛНР", в который были внесены данные о его ООО Донкуб. В этот реестр вносятся все компании, которые соглашаются работать под юрисдикцией Плотницкого и платить налоги в ЛНР.

Cмотрите фотогалерею: Украинский суд обязал госпредприятие выплатить крупную сумму в ЛНР

Несмотря на это, Луганский суд признал, что предприятие Донкуб является кредитором государственного украинского, а Луганский автодор должен будет выплатить ему долг в размере 2084484,83 грн.

Cмотрите фотогалерею: Украинский суд обязал госпредприятие выплатить крупную сумму в ЛНР

Как сообщал Корреспондент.net, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что задолженность Луганского энергетического объединения перед госпредприятием Энергорынок составляет 5,2 миллиарда гривен, а в Донецкой области − 5,8 миллиарда гривен.

Источник: korrespondent.net