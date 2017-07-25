Савченко заявила об очередном визите в ЛДНР

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что недавно вновь посетила оккупированные Россией и подконтрольные террористам территории Донбасса. Об этом она сообщила в время интервью в эфире телеканала NewsOne.

Назвать точную дату визита нардеп отказалась.

"Не скажу. Я же не на исповеди. И не на допросе", – сказала Савченко.

Кроме того, она отметила, что люди из Донецка и Луганска, встречая ее на подконтрольной территории, приглашают в свои города.

"Люди думают о том, что хотят жить в мире, о том, что хотят жить в развитой стране", – отметила Савченко.

Напомним, Надежда Савченко ездила в ДНР 24 февраля 2017 года.

Как сообщал Корреспондент.net, Савченко в одном из интервью высказалась, что заявление о создании "государства Малороссия" – крик о помощи жителей этих территорий.

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Источник: korrespondent.net