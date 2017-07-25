Киев в ЕСПЧ выиграл первое дело по потере Луганска

Европейский суд по правам человека вынес первое решение по жалобе против Украины, связанной с потерей контроля над Луганском, сообщается на сайте суда.

Жалобу в ЕСПЧ подал Александр Хлебик, который с апреля 2013 года отбывает наказание в тюрьме в Луганской области по обвинению в нескольких преступлениях, в том числе бандитизме и вооруженных ограблениях.

Вскоре он подал апелляцию в суд Луганска, но рассмотреть ее оказалось невозможным после захвата власти сепаратистами.

Хлебик подал жалобу в Страсбург на Украину - он утверждал, что государство нарушило его право на осуществление честного правосудия в приемлемый временной период.

Судьи ЕСПЧ единогласно признали, что Украина не несет ответственности за последствия потери контроля над территорией Луганской области и не нарушала конвенцию.

"Приняв во внимание доводы Киева о том, что Украина приложила все усилия для получения материалов дела, предоставила истцу возможность встретиться с омбудсменом, а также аргументы о том, что проведение нового расследования по обвинениям против Хлебика без доступа к материалам дела не представляется возможным", - решили в суде.

Это решение стало первым, в котором ЕСПЧ изучал жалобу, связанную с потерей Украиной контроля над территориями Донбасса.

Ранее сообщалось, что Украина больше не будет подавать новые иски в ЕСПЧ к России относительно событий в Крыму и на Донбассе, а подавать приложения к уже имеющимся.

Источник: korrespondent.net