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25. 07. 2017

Националисты грозят новой блокадой бизнеса РФ

Украинские националистические партии планируют в сентябре нынешнего года начать новую масштабную акцию по блокированию российского бизнеса. Об этом заявил народный депутат Андрей Ильенко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, свои усилия объединят Национальный корпус, ВО Свобода и Правый сектор.

"Основную часть этой акции мы начнем реализовывать с сентября. Мы уже обращаемся ко всем украинцам с призывом вместе закончить это безобразие. Если власть этого не хочет делать, все в свои руки должно взять гражданское общество", – сказал Ильенко и добавил, что украинцы "до сих пор не защищены экономически перед лицом российской агрессии".

Парламентарий считает, что "это не нормальная ситуация".

Ильенко подчеркнул, что кампания будет направлена против российского бизнеса, "мы не собираемся делать украинцев заложниками ситуации".

"Народ должен быть готов к нашим акциям. Они будут абсолютно мирным", – заверил нардеп.

Также стало известно, что на сегодня нет четкого списка компаний, чью деятельность активисты планируют блокировать. Он находится на стадии обсуждения.

Как сообщал Корреспондент.net, нынешней весной активисты активно блокировали российские банки в Украине.

В конце марта НБУ объявил о санкциях против банков из России. Они коснулись Сбербанка, ВТБ, БМ-Банка, Проминвестбанка и VS Bankа.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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