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25. 07. 2017

Под Киевом крупное ДТП с участием белорусов

На автотрассе Киев-Одесса под Киевом во вторник в 7.30 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает Главное управление Национальной полиции.

В масштабном ДТП с участием граждан Беларуси пострадали сразу девять человек, среди них два ребенка.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля Nissan с государственными номерами Беларуси, который выехал на встречную полосу движения.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в результате столкновении грузовика и легкового автомобиля во Львовской области погибли три человека, еще четверо получили ранения. 

Юный украинский футболист погиб в страшном ДТП под Киевом

Источник: korrespondent.net
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Украина
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