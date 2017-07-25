Под Киевом крупное ДТП с участием белорусов

На автотрассе Киев-Одесса под Киевом во вторник в 7.30 случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, сообщает Главное управление Национальной полиции.

В масштабном ДТП с участием граждан Беларуси пострадали сразу девять человек, среди них два ребенка.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля Nissan с государственными номерами Беларуси, который выехал на встречную полосу движения.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в результате столкновении грузовика и легкового автомобиля во Львовской области погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Юный украинский футболист погиб в страшном ДТП под Киевом

Источник: korrespondent.net