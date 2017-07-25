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25. 07. 2017

Кремль: Оружие США отдалит мир на Донбассе

Возможные поставки американского оружия Украине лишь отдалят урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, передает Life.

"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", – сказал Песков.

Также он назвал условие привлечения наблюдателей на линию разграничения на Донбассе.

"Что касается привлечения каких-либо наблюдательных сил на разделительную линию, то в данном случае это возможно только с согласия сторон конфликта. Как вы знаете, Россия не является стороной конфликта", – повторил представитель Кремля.

Песков добавил, что вчерашние переговоры "нормандской четверки" можно считать успешными, но только лишь потому, что они показали готовность политиков работать вместе дальше.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оборонительного оружия Киеву.

Волкер: на Донбассе война, ее необходимо завершить

Источник: korrespondent.net
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