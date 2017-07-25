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25. 07. 2017

В Крыму площадь виноградников сократилась втрое

В Крыму площадь виноградников сократились почти втрое - до 30 тысяч гектаров. Об этом заявил председатель комитета парламента аннексированного полуострова по вопросам аграрной политики, экологии и природных ресурсов Игорь Буданов, передает Крым.Реалии.

"Чтобы возродить отрасль и вернуть ей прежние масштабы необходимо решить ряд проблемных вопросов, как на федеральном, так и на региональном уровнях", - сказал Буданов, призвав ввести профильный закон для винодельческих предприятий.
 
Издание напоминает, что в прошлом году министр сельского хозяйства России раскритиковал крымское виноградарство.
 
На это глава Крыма Сергей Аксенов ответил, что намерен сделать полуостров конкурентом для мировых лидеров производства вина.
 
Недавно крупнейший производитель вина в Крыму компания Массандра объявила о снижении цен от 30 до 50 процентов в поддержку турсезона на полуострове.
 
В апреле этого года на винной выставке Vanitaly в итальянской Вероне россиян заставили убрать со стенда вина из Крыма. 

Источник: korrespondent.net
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