В Крыму площадь виноградников сократилась втрое

В Крыму площадь виноградников сократились почти втрое - до 30 тысяч гектаров. Об этом заявил председатель комитета парламента аннексированного полуострова по вопросам аграрной политики, экологии и природных ресурсов Игорь Буданов, передает Крым.Реалии.

"Чтобы возродить отрасль и вернуть ей прежние масштабы необходимо решить ряд проблемных вопросов, как на федеральном, так и на региональном уровнях", - сказал Буданов, призвав ввести профильный закон для винодельческих предприятий.

Издание напоминает, что в прошлом году министр сельского хозяйства России раскритиковал крымское виноградарство.

На это глава Крыма Сергей Аксенов ответил, что намерен сделать полуостров конкурентом для мировых лидеров производства вина.

Недавно крупнейший производитель вина в Крыму компания Массандра объявила о снижении цен от 30 до 50 процентов в поддержку турсезона на полуострове.

В апреле этого года на винной выставке Vanitaly в итальянской Вероне россиян заставили убрать со стенда вина из Крыма.

Источник: korrespondent.net